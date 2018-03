Stuttgart - Ein guter Tropfen Weißwein steht im Kühler am Tischfuß, ein sonnenverbrannter, mit buschigen Augenbrauen bewehrter Martin Walser sitzt mit Moderatorin Julia Schröder auf dem Podium des Stuttgarter Literaturhauses, um seinen neuen Roman „Die Inszenierung“ vorzustellen. Ab und zu, während Florian Höllerer als scheidender Hausherr zum zwölften und wohl letzten Mal Walser in Stuttgart begrüßt - im Januar übernimmt Höllerer das Literarische Collo­quium in Berlin - und die Moderatorin den Roman skizziert, schießt ein Blick aus dem furchigen Gesicht zu ihr herüber; auf ihre erste Frage,