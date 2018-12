Schauspieler: Geboren 1952 in Chicago als Sohn deutscher Eltern, kommt Walter Sittler mit seiner Familie 1958 nach Deutschland. Er studiert an der Falckenberg-Schule für Schauspiel in München. Von 1981 an spielt er am Mannheimer Nationaltheater, 1988 wechselt er ans Staatstheater Stuttgart. Mitte der 90er-Jahre wird er an der Seite von Mariele Millowitsch durch die Serien „Girl Friends“ und „Nikola“ bekannt. Seit über zehn Jahren gibt er Soloprogramme mit Texten von Erich Kästner, Dieter Hildebrandt, Roger Willemsen und anderen.

Bühne: An diesem Dienstag, 20 Uhr, spielen Sittler und Mariele Millowitsch im