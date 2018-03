Anzeige

Von Hanns-Jochen Kaffsack





Rom - Nur im Erfolgstandem ist er zu haben. Wer von Paolo Taviani spricht, der spricht im selben Atemzug von dessen Bruder Vittorio. Die beiden italienischen Regisseure haben, künstlerisch beeinflusst von Roberto Rossellini, gemeinsam einige der schönsten und anspruchsvollsten Streifen der 1970er- und 1980er-Jahren vorbereitet und gedreht. Manchmal wechselten sie sich nach jeder Einstellung ab. Später verringerten sie bei ihrem „Mysterium, diesem Schreiben und Regieführen zu zweit“, wie Paolo Taviani es nannte, die Schlagzahl. Heute wird Paolo, der um zwei Jahre jüngere der beiden Brüder, 80 Jahre alt.

„Padre, padrone“ (Mein Vater, mein Herr) war ihr internationaler Durchbruch und bleibt vielleicht auch der ganz große Wurf dieses an ästhetischen Bildern und tiefgehenden Sujets orientierten Duos. 1977 erhielt ihr ergreifendes sardisches Bauerndrama, erzählt nach dem autobiografischen Roman von Gavino Ledda, beim Filmfestival in Cannes die Goldene Palme und geriet zum Welterfolg. „Padre, padrone“ ist die Geschichte von der harten Jugend und der schmerzhaften Selbstbefreiung eines Schafhirtenjungen aus den Bergen Sardiniens.

Das Mittelmeerland Italien zwischen überkommener Rückständigkeit und versuchtem gesellschaftlichen Aufbruch in die Moderne: Was die Brüder Taviani in ihrem Meisterwerk anklingen lassen, ist ein Spannungsfeld im „Mezzogiorno“ geblieben. Und was die Arbeit der Tavianis dabei so abgerundet erscheinen lässt, das geht wohl auch auf das Konto ihrer gegensätzlichen Charaktere. Zum bedächtigen älteren Vittorio gesellt sich Paolo, der als eher mondän und dabei etwas egozentrisch gilt.

Paolo stammt aus dem toskanischen San Miniato unweit von Pisa. Er widmete seinem Geburtsort 1954 ein erstes Dokumentarwerk, das den Tod von 60 Menschen im Dom der Stadt durch deutschen Granatenbeschuss im Jahr 1944 zeigt. Die filmkünstlerisch vom italienischen Neorealismus ausgehenden und politisch damals stark marxistisch geprägten Brüder sollten dieses Thema Jahrzehnte später noch einmal in einem Spielfilm aufgreifen: In „Die Nacht von San Lorenzo“ zum Kampf der Partisanen gegen den Faschismus, einem politisch beschwörenden Kunstfilm (1982).

Den Reigen ihrer bislang 14 Spielfilme hatte 1962 „Un uomo da bruciare“ (Gebrandmarkt) über einen ermordeten Gewerkschafter mit Gian Maria Volonté eröffnet. Die Intellektuellen und die Revolution war das Thema ihres ersten Kassenerfolges „Allonsanfan“ mit Marcello Mastroianni in der Hauptrolle. Mit dem bizarren „Kaos“ nach Novellen Luigi Pirandellos kamen sie 1984 auf die bäuerliche Kultur des Südens zurück. Filmische Bilderbögen nach Literaturvorlagen blieben so ihre Spezialität. „Good Morning Babylon“ über Italien in Hollywood folgte.

Das Alter besänftigte die einst überzeugten Kommunisten, deren Werk das Filmfestival Venedig schon 1987 mit einem Sonderpreis ehrte. Dafür steht die Verfilmung von Goethes „Wahlverwandtschaften“ vor toskanischer Kulisse mit Isabelle Huppert in der Hauptrolle. „Dies ist die Mutter aller Liebesgeschichten“, meinte Paolo damals zu ihrem Themenwechsel 1995. Nach ihrer zweiten Tolstoi-Verfilmung fünf Jahre später brachten die Brüder - wie immer gemeinsam für Drehbuch und Regie zeichnend - „Das Haus der Lerchen“ heraus, ein Werk über das Leiden des armenischen Volkes.