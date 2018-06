EsslingenNichts in der Birne? Eierballone, Tropfenformen, Quadratschädel, Baumarkt-Kloben, Filmrollen-Frisuren, Tischfußbälle tragen diese Humanpiktogramme zwischen den Schultern, und in vollendeter Disproportion setzen sich die Schwellköpfe in Schrumpfkörper fort, reduziert auf Umrissmuster oder gleich auf Strichmännchen. Und dazu grinst allenfalls ein Punkt-Punkt-Komma-Strich-Gesicht, gelegentlich auch mal auf dem Deckel einer lang gezogenen Rolle. Polemik gegen die „hirnlose“ Menschheit im munter abstrahierenden Karikaturenstil? Comic-Hohlheit als Antwort auf die unfreiwillig hohle Komik der humanen Spezies? Mit Moralaposteltum und Zeigefingerei kommt