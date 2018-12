Stuttgart - Einen netten Schwank aus seinem Leben gab der Stuttgarter Komponist Helmut Lachenmann vor Beginn des Staatsorchester-Konzerts im Beethovensaal zum Besten. Im Rahmen seiner Ernennung zum „Fellow of the Royal Academy of Music“ 2010 in London habe Prinz Charles als deren Präsident zu ihm gesagt: „Your music is too difficult to understand.“ Lachenmann antwortete mit einem „Hamlet“-Zitat: „Ist dies schon Wahnsinn, hat es doch Methode.“

Der große, rüstige, bärtige Avantgarde-Meister wurde in den vergangenen Wochen anlässlich seines 80. Geburtstags mit dem Festival „Lachenmann