Stuttgart (lsw) - Die nächste Hugo-Wolf-Medaille geht an die Opernsängerin Christa Ludwig. Die 81-Jährige wird die undotierte Auszeichnung am 14. März - einen Tag nach dem 150. Geburtstag des österreichischen Komponisten - im Stuttgarter Schauspielhaus in Empfang nehmen, wie die Internationale Hugo-Wolf-Akademie mitteilte. Ludwig lebt in Südfrankreich. Die in Berlin geborene ehemalige Kammersängerin der Wiener Staatsoper war auch bei den Bayreuther Festspielen, an der Mailänder Scala, dem Royal Opera House London und an der Metropolitan Opera New York zu hören.

