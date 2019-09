StuttgartDie Wacht am Rhein“ brennt noch beim Verlassen des Stuttgarter Schauspielhauses in den Ohren. Gleich alle sechs Strophen hat der Nazi Erich gegrölt, und die gesamte Statisterie hat lauthals mitgesungen. Der Nazi Erich hat an der Rampe gestanden, als hätte er einen Stock im Arsch, die Augen fanatisch geweitet. Sicher die bedrohlichste, unangenehmste Szene in Calixto Bieitos Inszenierung des kritischen Volksstücks „Italienische Nacht“, das Ödön von Horváth 1931 geschrieben hat, als die Weimarer Republik, geschwächt durch politische Instabilität, Massenarbeitslosigkeit und die unbewältigten Traumata des ersten Weltkriegs, bereits angezählt