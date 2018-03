Von Sebastian Quint



Stuttgart - Im Herbst 1705 trat der 20-jährige Johann Sebastian Bach seine Reise nach Lübeck an, um den "berühmten Organisten an der Marienkirche Dietrich Buxtehuden zu behorchen". Von Buxtehude hat Bach auf dem Gebiet der Orgel- und der Vokalmusik viel gelernt, sein musikalischer Weg wäre ohne den direkten Kontakt anders verlaufen.



Dietrich Buxtehude starb vor 300 Jahren - am 9. Mai 1707. Dem Mozartjahr folgt 2007 also das Buxtehudejahr. Die Aufmerksamkeit für sein Maßstäbe setzendes kompositorisches Schaffen dürfte allerdings weitaus geringer ausfallen. Um so