StuttgartEin Klang von kühler und neutraler Härte, diese reine Quint, in die sich dann eine kleine Sext spreizt: ein Pathosintervall aus dem Moll-Bereich, Spannung erzeugend, Emotion anmeldend. Für eherne Ordnung steht das eine, für wahre und verletzliche Empfindung der Gegenklang. Ein Konflikt also, ein steinalter zumal: Pflicht und Neigung, Verstand und Herz, System und Spontaneität, Anpassung und Widerstand, Realität und Traum – das zieht sich durch die Kultur- und Menschheits- und Individualgeschichte. Heinrich von Kleist hat in diese endlos verflochtenen Gegensätze seinen Prinzen von Homburg eingeschnürt, vordergründig betrachtet eine Übertragung