StuttgartJamie Cullum hat’s einfach drauf. Auch bei seinem fünften Stuttgarter Jazz-Open-Auftritt kommt keine Langeweile auf. Im Gegenteil: Der bloß 164 Zentimeter messende Cullum, der im Konzertverlauf mit der neuen, unveröffentlichten Eigenkomposition „Taller“ selbstironisch bekennt, dass er gerne länger wäre, ist einer der weltweit größten Entertainer, einer, der das Publikum vom ersten Takt an im Griff hat: mit seiner besonderen, leicht erkennbaren Stimme, seinem eindringlichen Klavierspiel, der charmanten Ausstrahlung und einer tollen Band. Auf Zehenspitzen federnd stürmt er ganz in Schwarz in einem sündhaft teuren Hemd unter dem Jubel des Publikums