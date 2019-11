EsslingenZum „Tag der Hausmusik“ haben die Familien der Musikschüler der Städtischen Musikschule Esslingen am Samstag rund 40 Hauskonzerte organisiert, jedes hatte seinen eigenen Charakter. Vorgegeben waren nur die Zeiten: Die Konzerte für geladene Gäste sollten am Samstag um 11 Uhr, 16 Uhr oder 19 Uhr beginnen. So kamen auch bei Familie Ströhle in Oberesslingen am Abend drei Musizierende und 14 Zuhörer und Mitsänger zusammen. Hinzuzurechnen ist noch Mischling Jack, der seit eineinhalb Jahren in der musikalischen Familie lebt und das Konzert in allerruhigster Gelassenheit verfolgte. Hauptsache, man wird nebenher liebevoll gekrault.

