StuttgartEs war ein eher einsamer Tod, als am 5. September 1727 in ihrem Refugium Schloss Pretzsch bei Wittenberg die Königin starb, die keine sein wollte. Derweil ihr Gatte, der in jeder Hinsicht potente August der Starke, seine Mätressen begattete. Er, der Kurfürst von Sachsen, war einst zum Katholizismus übergetreten, um in Personalunion als König von Polen herrschen zu können. Seine Gemahlin, die tief im Protestantismus verwurzelte Christiane Eberhardine, lehnte diesen Schritt und damit die polnische Königinnenwürde entschieden ab. Die konfessionelle vertiefte die sexuelle Entfremdung des getrennten Fürstenpaars. Die Resonanz im evangelischen Sachsen