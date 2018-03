(adi) - Exotische Pflanzen, munteres Vogelgezwitscher und eine geheimnisvolle Stimmung - und das mitten in der Esslinger Altstadt? Die Ausstellung „Es grünt“ in der Galerie 13 in der Webergasse macht's möglich. Und sie will einstimmen auf die nächste Kinder-Biennale. Dieses Festival der guten Ideen wird erst im Herbst starten, doch die Ausstellung gibt einen Vorgeschmack auf das, was unter dem Motto „Meine grüne Heimat“ geplant ist. Und weil die beteiligten Künstler von der Kinder-Biennale ebenso begeistert sind wie die Jungs und Mädchen, die in Workshops und Kreativ-Angeboten mitmachen, geht die Hälfte des Erlöses aus dem Verkauf der