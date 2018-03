Anzeige

Von Sabine Glaubitz





Metz - Seit dem fulminanten Start vor zwei Jahren setzt die Dependance des Pariser Centre Pompidou in Metz auf Superlative. In diesem Sommer nun trumpft der Kunsttempel unter dem Titel „1917“ mit 800 Werken von rund 350 Künstlern und 100 Leihgebern auf. Die größte Sommerausstellung Europas, wie Museumsdirektor Laurent Le Bon verkündet. Metz zeigt zudem den größten Picasso der Welt: über 170 Quadratmeter groß und 45 Kilo schwer. Ein Werk, das 1917 entstanden ist, so wie alle Werke der Ausstellung, die zeigt, was Kunst im Kriegsjahr 1917 sein konnte. Mit der Ausstellung eröffnet Metz den Reigen der Veranstaltungen zum 100. Jahrestag des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs.

Der monumentale Bühnenvorhang „Parade“ ist in Frankreich erstmals wieder seit 20 Jahren zu sehen. Er entstand im Jahr 1917, dem Jahr, das von den Historikern auch als Epochenjahr bezeichnet wird. In Russland brach die Februarrevolution aus, die Vereinigten Staaten traten in den Krieg ein und im Westen verlangten die Grabenkämpfe immer mehr Opfer.

Auch kunsthistorisch bedeutete 1917 einen Wendepunkt: Die Großen wie Renoir, Monet, Rodin sind noch da. Aber auch die junge Avantgarde. Neue Bewegungen wie De Stijl und Dada tauchen auf, und Picasso kehrt dem Kubismus den Rücken.

Wie sieht Kunst in Zeiten des Krieges aus? Otto Dix, der sich freiwillig zum Kriegsdienst meldete, hält das Grauen und den Irrsinn in seinen Werken fest. Er machte sich zum Chronisten des Schreckens so wie George Grosz, der in seinem Bild „Explosion“ die Themen Zerstörung und Neuanfang zum Ausdruck bringt. Während die Expressionisten das Kriegsgeschehen zum Gegenstand machen, verherrlichen die Futuristen den Militarismus, den Krieg und seine Maschinen. Die Dadaisten machten Tabula rasa in der Kunst und läuteten mit ihren radikalen und provokativen Werken eine neue Ära ein. Zu den bekanntesten Vertretern zählen Marcel Duchamp, der ein Pissoir in den Kunststatus erhob, oder Constantin Brancusis, der mit seiner „Prinzessin X“, einer phallischen Bronze, für einen Skandal sorgte.

Picasso wandte sich vom Kubismus ab. Mit seinem Bühnenvorhang für das Ballett „Parade“ löste er sich sowohl vom Kriegsgeschehen als auch von der Avantgarde. Sein größtes Werk kann als Rückkehr zur Ordnung verstanden werden. Picasso bildet darauf ab, was bis dahin seine wichtigsten Bildmotive waren: Gaukler- und Harlekinfiguren.

Bis 24. September.

