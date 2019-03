StuttgartHerbert Grönemeyer ist ein Wundermann. Ein Hexer. Ein Menschenfänger. In einem zweidreiviertel Stunden langen Extrakt des Triumphes zaubert er 14 000 Fans überlebensgroße Glückseligkeit in die Herzen – und erzeugt eine gemeinschaftsstiftende Magie, der sich niemand in der restlos ausverkauften Stuttgarter Schleyerhalle entziehen kann. Sein Auftritt bietet alles und im Überfluss: eine superbe Bühne, eine fantastische LED-Wand, wunderschöne Lichtbilder und Videos, eine exzellente, achtköpfige Band – und nicht zuletzt Songs, die intelligent und gleichzeitig berührend sind, egal ob sie von der Liebe, von Humor oder politisch inspiriert