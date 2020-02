StuttgartWenn das Unsagbare in tragikomische Bilder gefasst ist, der Traum vom Fliegen mit Genuss scheitert und die Dunkelheit den Kindern keine Angst mehr macht, dann darf man den Auftakt der Imaginale 2020 in Stuttgart einen uneingeschränkten Erfolg nennen. So hat das begeisterte Publikum schon gleich zu Beginn des Internationalen Theaterfestivals animierter Formen erlebt, wie berührend und mitreißend das Figurentheater in seiner zeitlichen und inhaltlichen Dichte sein kann.

Eingeladen ins Stuttgarter Zentrum für Figurentheater (Fitz) waren diesmal schon die Allerjüngsten: Das belgische Ensemble „Theater de Spiegel“ entführt sie mit der