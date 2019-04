Göppinger Kunsthalle-Chef Werner Meyer nimmt Abschied

Werner Meyer, der streitbare Gründungsdirektor der Kunsthalle Göppingen, geht in den Ruhestand

Der streitbare Gründungsdirektor der Kunsthalle Göppingen hat erreicht, was anfangs unmöglich schien: international begehrte Namen in die Stauferstadt zu locken. Jetzt geht Werner Meyer in den Ruhestand.