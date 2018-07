EsslingenKaum eine Kreissparkasse (KSK) engagiert sich so sehr und vor allem schon so lange für Kunst wie die KSK Esslingen-Nürtingen. Dies ist das Verdienst des Mannes, der von 1971 bis 1998 ihr Vorstandsvorsitzender war, die Kunstsammlung aufgebaut und bis jetzt die Ausstellungen kuratiert hat: Karl Otto Völter. Ihm ist nun die Ausstellung „Karl O.s gesammelte Werke“ gewidmet, die erste im Neubau in der Esslinger Bahnhofstraße. Etliche von Völters persönlichen Lieblingsstücken aus der Sammlung – rund 90 Gemälde, Zeichnungen, Druckgrafiken und einige Skulpturen – sind über die Flure der ersten Etage verteilt. Die Büros sind noch nicht alle bezugsfertig.