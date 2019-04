OstfildernGert Riel trotzt dem Material Äußerstes ab. Er biegt Stahl und gürtet ihn. Alles in seinen Skulpturen ist Spannung pur. Und neben das Spröde und Kantige setzte er das Glatte und Runde. An den Wänden finden sich glänzend lackierte, blank polierte Flächen in leuchtendem Gelb etwa oder raumgreifende, aufgefächerte Elemente. In der Ausstellung „Umformungen“ in der Städtischen Galerie Ostfildern zeigt Riel, dass in allem auch etwas anderes stecken kann. Dass sich alles miteinander verändert: Das Schwere wird leicht, das Leichte bekommt Gewicht.

Mitten im großen weißen Raum der Galerie biegen sich zwei Platten aus schwarzem Stahl – tänzerisch,