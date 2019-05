StuttgartDas Märchen vom Rotkäppchen kennt wohl jedes Kind. „Großmutter, warum hast du so große Zähne?“, fragt es seine (vermeintliche) Oma, nachdem es sich zum Wolf ins Bett gelegt hat. Was folgt, ist bekannt, doch geht es ja am Ende gut aus – allerdings nur in der Fassung der Brüder Grimm. In der 1697 veröffentlichten Vorlage von Charles Perrault bleiben beide – das Mädchen und seine Großmutter – vom Wolf verschlungen. Bei ihm diente das Märchen zur Abschreckung.

Diese Urfassung hat der Komponist Georges Aperghis für seine Musiktheaterversion von „Rotkäppchen“ verwendet, die nun für Zuschauer ab sechs Jahren bei der Stuttgarter Jungen Oper – dem