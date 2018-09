Fünf Notenlinien, zwei Noten, eine davon als Erdkugel gestaltet, die andere als Faksimile einer Partitur, dazu der Schriftzug „Carmina Mundi Esslingen“ - so präsentiert sich der neue Frauenkammerchor, der im September in Esslingen mit den Proben beginnen wird und ambitionierte Sängerinnen sucht. A-Cappella-Literatur der verschiedenen Zeit- und Stilepochen auf hohem Niveau will das neue Ensemble interpretieren, geleitet von Christian Vogt, der bereits den Frauenchor Anima Musica Neidlingen zu beachtlichen Erfolgen geführt hat.

Keine Konkurrenz zu anderen Chören

Als Schirmherr für den neugegründeten