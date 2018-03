StuttgartEin Gaunerpärchen wanzt sich an einen alten Geldsack heran, um mittels Scheinheirat dessen Kapital zu schröpfen. Kennt man – wenn nicht aus der Wirklichkeit, so doch aus dem Theater: ein alter Commedia dell’arte-Stoff, operntauglich zumindest seit Pergolesis berühmter „Serva padrona“. Gaetano Donizetti greift die Story in einem seiner letzten Werke auf, bevor er dem syphilitischen Wahnsinn anheim fiel: „Don Pasquale“, 1843 uraufgeführt, gilt als harmlose, musikalisch allerdings effektvolle Tralala-Oper aus dem Geist einer verspäteten Commedia dell’arte. Tatsächlich wird umgekehrt ein Theatercoup draus, versichern der Stuttgarter Opernintendant