Von Ingo Weiß





Gibt es einen Gott? Wenn ja, ist er dann der Schöpfer des Universums? Wenn nein, wie sind dann das Weltall und die Erde entstanden? Hat alles Leben seinen Ursprung im Urknall? Ist die Erde 13,7 Milliarden und der Homo Sapiens 160 000 Jahre alt, wie Wissenschaftler behaupten? Oder existiert die Menschheit erst seit gut 4000 Jahren, wie Anhänger von besonderen Glaubensgemeinschaften meinen? Wissenschaft und Glaube stehen sich, so scheint es, unversöhnlich gegenüber. Falsch, sagte schon der deutsche Physiker und Nobelpreisträger Max Planck (1858-1947): „Wissenschaft und Glaube sind keine Gegensätze; sie ergänzen und bedingen einander.“

Max Planck bestätigt das im Grunde, was Sir Isaac Newton (1642-1726) schon 200 Jahre zuvor ausgesprochen hatte: „Wer oberflächlich Physik treibt, der kann an Gott glauben. Wer sie bis zum Ende denkt, der muss an Gott glauben.“ Der deutsche Physiker Werner Heisenberg (1901-1976), der 1932 den Nobelpreis für Physik erhielt, drückte es metaphorischer aus: „Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch. Aber auf dem Grunde des Bechers wartet Gott.“

„Zentrale Ordnung der Dinge“

Starker Tobak für Naturwissenschaftler - und auf den ersten Blick erst recht für zwei so brillante Physiker wie Newton und Heisenberg. Newton ist schließlich der Begründer der klassischen Physik - Heisenberg immerhin der Mitbegründer der Quantenphysik.

Werner Karl Heisenberg war einer der bedeutendsten Physiker des 20. Jahrhunderts. Der gebürtige Würzburger formulierte 1927 die nach ihm benannte Heisenberg‘sche Unschärferelation, die eine der fundamentalen Aussagen der Quantenmechanik trifft. Die Unschärferelation besagt, dass bestimmte Messgrößen eines Teilchens, etwa sein Ort und Impuls, nicht gleichzeitig beliebig genau bestimmt werden können.

Heisenberg war zudem einer der führenden Kernphysiker in der Zeit des Nationalsozialismus. Der direkten Frage nach dem Glauben an einen persönlichen Gott wich Heisenberg aus, stattdessen sprach er von der „zentralen Ordnung der Dinge und des Geschehens“ und sah im Christentum die Wertmaßstäbe der westlichen Welt verankert. An anderer Stelle aber sagte er: „Die nicht vollständige Determiniertheit in der Atomphysik wird gelegentlich als Argument dafür verwendet, dass jetzt wieder Raum für den freien Willen des Einzelnen und auch Raum für das Eingreifen Gottes geschaffen ist.“ Diese Antwort war Heisenbergs ganz persönliche Unschärferelation in Bezug auf Gott.

Der englische Naturforscher und Verwaltungsbeamte Isaac Newton veröffentlichte 1687 die sogenannte Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, oft auch Principia Ma­thematica oder einfach Principia genannt. Auf gut 600 Seiten, in denen das Wort Gott über 50 Mal vorkommt, beschrieb er mit seinem Gesetz der Schwerkraft die universelle Gravitation und legte damit den Grundstein für die klassische Mechanik. Überdies formulierte er die drei Grundgesetze der Bewegung und führte hier die Konzepte von absoluter Zeit und absolutem Raum ein. Newton prägte damit das naturwissenschaftliche Weltbild vieler Generationen.

Die Welt als Maschine

Die Wissenschaft und die Menschen waren fasziniert: Die bis dahin geheimnisvolle Natur war dank Newton erklärbar geworden. Die Welt war eine Maschine, ein Uhrwerk geworden: berechenbar, nutzbar, beherrschbar. Für den französischen Aufklärer und Freimaurer Voltaire (1694-1778) waren die Newton‘schen Schriften wie eine Offenbarung. Voltaire nannte sie die „Newton‘sche Religion“. Wozu brauchte und braucht es da noch einen Gott, von dem der britische Biologe, Oxford-Professor und Atheist Clinton Richard Dawkins behauptet: „Gott ist eine von der Wissenschaft zu 98 Prozent widerlegte Hypothese!“ Diese Frage stellte sich erst recht, als Albert Einstein (1879-1955) kam. Und mit ihm 1905 seine berühmte Relativitätstheorie E=mc² (Äquivalenz von Energie und Masse). Mit dieser sogenannten speziellen Relativitätstheorie (SRT) konnte die Welt noch genauer berechnet werden. Die Theorie über Raum und Zeit verallgemeinert das galileische Relativitätsprinzip der klassischen Mechanik, wonach die Naturgesetze für alle Beobachter dieselbe Form haben, auf alle Gesetze der Physik. Oder anders ausgedrückt: In jedem unbeschleunigt bewegten System herrschen die gleichen mechanischen Gesetze - deshalb können wir in einem dahinrasenden Zug in aller Seelenruhe einen Kaffee trinken, ohne ihn zu verschütten. Mal sind die Gesetze beobachterabhängig, also relativ: Wartende Menschen am Bahnübergang sehen den Zugreisenden am Fenster vorbeirasen. Mal beobachterunabhängig, also absolut: Derselbe Fensterplatz-Reisende bewegt sich im Zug augenscheinlich nicht von der Stelle. Bei Berücksichtigung der Gravitation greift jedoch nur die allgemeine Relativitätstheorie. Dort ist die Raumzeit gekrümmt und gilt daher nur in der Nähe großer Energien. Die spezielle Relativitätstheorie ist nur für kleine Distanzen gültig, also fernab von Sternen und Planeten.

Doch die Quantenphysik, die sich mit dem Verhalten und der Wechselwirkung kleinster Teilchen befasst und sich Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte, lieferte und liefert Ergebnisse, die der klassischen Physik widersprechen. Für die Physiker war und ist das ein riesiges Problem, denn die Quantenphysik, zu der auch das Bohr‘sche Atommodell zählt, ist die am besten belegte Theorie der gesamten Physik. Gemäß der Quantenphysik sind bestimmte Größen quantisiert, das heißt, sie können nicht beliebige Werte annehmen, sondern nur bestimmte Werte, die Vielfache der so genannten „Quanten“ darstellen. Außerdem ist keine sinnvolle Unterscheidung zwischen Teilchen und Wellen möglich.

Die mathematischen Gleichungen der Quantenphysik beschreiben also einerseits exakt das Verhalten des Systems. Andererseits sind die Rechenergebnisse nicht eindeutig: Sie stellen nur Möglichkeiten dar. Wie die Welt sich verändert, darüber gibt es laut der Wissenschaft nur Wahrscheinlichkeitsaussagen. Das Universum pendelt zwischen Berechenbarkeit und Unberechenbarkeit hin und her.

„Schrödingers Katze“

Das Weltbild, dass das Naturgeschehen wie ein mechanisches Uhrwerk sei, das nach „ehernen“ Gesetzmäßigkeiten ablaufe, fiel mit der Quantenphysik in sich zusammen. All die vielen Wissenschaftler, die mehr über das Universum und über die Gesetze der Natur erfahren wollen und sie erklären möchten, immer genauer, immer detaillierter, gelangen durch die Quantenphysik auf einen Schlag an das Ende. Ernst Horst schrieb 2003 in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ folgerichtig: „Die Quantenmechanik ist ein ähnlich absurdes System wie die Astrologie oder die Bundesanstalt für Arbeit“ - nur effizienter.

1935 demonstrierte der Wiener Physiker, Nobelpreisträger und einer der Väter der Quantenphysik, Erwin Schrödinger (1887-1961), in seinem berühmt-berüchtigten Gedankenexperiment namens „Schrödingers Katze“ die Absurdität und Unvollständigkeit der Quantenmechanik. Demnach konnte die Versuchskatze, die in einem abgeschlossenen Kasten Giftgas ausgesetzt wird, gleichzeitig tot und lebendig sein. Was für ein paradoxes Ergebnis.

Ist also alles auf der Welt, auch deren Entstehung, nur ein Zufall? Für Albert Einstein undenkbar. „Die Theorie liefert viel, aber dem Geheimnis des Alten bringt sie uns doch nicht näher. Jedenfalls bin ich überzeugt davon, dass der nicht würfelt“, sagte er einmal. Schnell verbreitete sich Einsteins Aussage komprimiert als „Gott würfelt nicht!“ Allerdings hat sich Einstein deutlich von einer religiösen Überzeugung distanziert.

Anton Zeilinger, der österreichische Quantenphysiker und Professor an der Universität Wien, schrieb im Oktober 2008 in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“: „Allein die Tatsache, dass die intelligentesten unter den Physikern seit über siebzig Jahren an der Vereinigung von Relativitäts- und Quantentheorie arbeiten und noch keine Lösung gefunden haben, zeigt mir, dass wir etwas fundamental anderes suchen müssen.“

Zeilinger reiht sich damit in eine Reihe von namhaften Wissenschaftlern ein, die keine Berührungsängste mit dem Göttlichen oder Begriffen aus der Theologie zeigen. So sagte der 2007 verstorbene Physiker und Friedensforscher Carl Friedrich von Weizsäcker: „Die rationale Physik sieht nur die Oberfläche der Wirklichkeit, die Physik erklärt nicht die Geheimnisse der Natur, sie führt sie auf tiefer liegende Geheimnisse zurück“, sagte der ältere Bruder des ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker.

Max Planck hatte sich bereits 1944 ähnlich geäußert: „Als Physiker, der sein ganzes Leben der nüchternen Wissenschaft gewidmet hat, bin ich sicher vom Verdacht frei, für einen Schwarmgeist gehalten zu werden. Und so sage ich nach meinen Erforschungen des Atoms dieses: Es gibt keine Materie an sich. Alle Materie entsteht und besteht nur durch eine Kraft, welche sie zusammenhält. Da es im Weltall aber weder eine intelligente Kraft noch eine ewige Kraft gibt, so müssen wir hinter dieser Kraft einen bewussten, intelligenten Geist annehmen. Dieser Geist ist der Urgrund aller Materie.“ Auch wenn Planck hier sehr vorsichtig formulierte - jeder wusste, dass er von Gott sprach.

Wissen und Gewissheit

Die „Gegenwart eines Geistes“ sei Voraussetzung für die Aufrechterhaltung des Universums, glaubt auch der englische theoretische Teilchenphysiker und Priester der Kirche von England, Sir John Polkinghorne. „An Gott im Zeitalter der Naturwissenschaften zu glauben, bedeutet die Gewissheit zu haben, dass hinter der Geschichte des Universums ein Gedanke und eine Absicht stehen und dass der Eine, dessen verborgene Gegenwart sich darin ausdrückt, unser Anbetung wert und der Grund unserer Hoffnung ist.“ Einer der ersten Naturwissenschaftler, der es wagte, den offenkundigen Widerspruch - hier Zufallsgeschehen und ständiger Stoffwechsel, dort eine offenbar stabile, berechenbare Welt - offen anzusprechen, war der Quantenphysiker David Bohm (1917-1992). Inspiriert durch den indischen Philosophen Jiddu Krishnamurti (1895-1986) hatte der Freund von Albert Einstein die Idee, doch einmal einige dieser merkwürdigen Erscheinungen von einer höheren Ebene zu betrachten. Der US-Amerikaner ging davon aus, dass es höhere Ebenen der Schöpfung gibt, in denen als Muster bereits angelegt ist, was sich in unserer Welt ereignet, und dass unsere physische Welt aus diesen subtilen Ebenen der Wirklichkeit hervorgeht.

Mit dieser Sicht, dass Materie und Bewusstsein eine untrennbare Einheit bildeten, findet sich plötzlich eine plausible Lösung für viele merkwürdige Erscheinungen. Zum Beispiel für das „Wunder“, dass auf zwei Fernsehern exakt das gleiche Bild erscheinen kann, die Fernseher also synchron laufen, obwohl sie vielleicht in verschieden Städten oder gar Ländern stehen. Voraussetzung für diese Sicht ist natürlich, dass man das Wissen um elektromagnetische Wellen hierfür ausblendet.

Die neue Welt der Quantenphysik

Bohms Gedanken, die ja nichts weniger als eine Art von Jenseits in die Physik brachten, fanden wenig Anklang bei seinen materialistisch geprägten Kollegen. Für sie gehörten Bohms philosophische Gedankenmodelle eher in die Esoterik. Kein Wunder, dass Bohms wichtigstes Buch „Die implizite Ordnung“ in einem esoterischen Verlag erschien. Aber es kommt darin nicht Esoterisches vor. Mittlerweile aber haben viele Physiker seinen Ansatz akzeptiert. Einstein sagte über Bohm, dass er der einzige sei, der über die Quantenmechanik hinauskommen könne.

Einer der Physiker, die Bohms Gedanken weitersponnen, war Carl Friedrich von Weizsäcker. Der Nachfolger von Werner Heisenberg am Max-Planck-Institut für Physik in Göttingen entwickelte die Vorstellung, dass Materie aus Information aufgebaut sei.

Zeitlebens wurde von Weizsäcker in diesem wichtigsten Bereich seiner wissenschaftlichen Forschung von der Physiker-Gemeinschaft weitgehend ignoriert. Doch in seinem Buch „Einsteins Schleier - die neue Welt der Quantenphysik“ (2003) bestätigt der Experimentalphysiker Anton Zeilinger, der mit Beam-Experimenten einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde, von Weizsäcker mehr oder minder: „Nicht Materie ist der Urstoff, Information ist der Urstoff des Universums“, lautet Zeilingers Fazit. So wie sich Wasser in drei Aggregatzuständen zeigen könne, nämlich gasförmig (Wasserdampf), flüssig und fest (Eis), so könne die Quanteninformation auch drei unterschiedliche Aspekte der Wirklichkeit einnehmen. Wenn die Quanteninformation so verdichtet werde, dass sie im Raume ruhen kann, könne man sie als Materie bezeichnen. In Form von Energie bewege sie Materie. Als Information könne sie schließlich den Energiefluss steuern.

Wer die Auswirkungen der Quantenphysik auf unser Weltbild als bloß akademisch interessante Gedankenexperimente abtut, liegt falsch. Schon bisher hat die Quantenphysik Computer und CD-Player ermöglicht. 1997 bestätigte ein Experiment an der Universität Genf vor Tausenden von Journalisten, Pädagogen, Wissenschaftlern und Ingenieuren, dass es die von der Quantentheorie vorhergesagte Verschränkung, also Verbundenheit von Teilchen über beliebig weite Entfernungen, tatsächlich gab.

2008 stellte man in einem weiteren Experiment in Genf fest, dass die Kommunikation zwischen verschränkten Teilchen mit mindestens 100 000-facher Lichtgeschwindigkeit geschieht. Das will was heißen, denn das bedeutete nichts anderes als einen klaren Verstoß gegen die Einstein‘sche Relativitätstheorie, nach der nichts schneller sein konnte als das Licht.

Der US-amerikanische Wissenschaftler Frederick David Peat bringt es in seinem Buch „Der Stein der Weisen - Chaos und verborgene Weltordnung“ (1992) auf den Punkt. „Zunächst schien die Quantentheorie neue Möglichkeiten zu eröffnen, die Ganzheitlichkeit der Natur zu erklären. Doch dann stellten wir fest, dass die Theorie in ihrer gegenwärtigen Form uns die Welt nicht befriedigend erklären kann und auch keine Möglichkeit bietet, sie mit der allgemeinen Relativitätstheorie zu verbinden.“ Und weiter: „Wenn wir das Universum als ein riesiges Informationsmeer verstehen, so ist es denkbar, dass wir auch Bilder erfassen, die Hinweise auf die transzendente Entfaltung des Universums enthalten.“

Versteckte Wirklichkeit

In Professor Lothar Schäfer von der University of Arkansas hat Peat einen Mitstreiter. Für Schäfer ist das Universum keine lose Sammlung von gleichsam zusammengewürfeltem und zerstückeltem Schutt, sondern ein Netzwerk. In seinem Buch „Versteckte Wirklichkeit - Wie uns die Quantenphysik zur Transzendenz führt“ (2004) schildert Schäfer ein faszinierendes Bild einer Welt, in der die Natur der Wirklichkeit die einer unteilbaren Ganzheit ist. Das geistige Element ist die wirkliche Macht des Universums. Logos, Nous, Weltgeist, Gott. Aus der Quantentheorie folgert er, dass es einen geistigen Hintergrund der Wirklichkeit gibt - eben die versteckte Wirklichkeit.

Der Hirnforscher und Nobelpreisträger John Carew Eccles (1903-1997) folgerte, dass die Kopplung mit den Quantenfeldern unser Bewusstsein mit einem Weltgeist verbindet, der seiner Vorstellung zufolge das ganze Universum durchdringt. Dieser Weltgeist war für den Australier und Philosophen kein geringerer als Gott. Carl Friedrich von Weizsäcker frohlockte: „Das ist nichts weniger als das Ende des Materialismus. Unsere Welt ist im Tiefsten nicht materiell, sondern geistig.“ In den Quantenphänomenen wird, so Lothar Schäfer, Geist zu Materie. In Anlehnung an die Bibel, Johannes 1,14 („Und das Wort ward Fleisch“) sei der Geist, nicht Materie das Fundament der Wirklichkeit. Am Anfang also war der Logos.

Logos und Kosmos

Noch ist nicht klar, wie dieser Informationsfluss genau aussieht. Aber viele Naturwissenschaftler können sich ein sogenanntes Cosmic Wide Web vorstellen, das dafür sorgt, dass wir trotz des Zufalls im Mikrokosmos Stabilität und Naturgesetze haben. Um im Bild zu bleiben: In diesem Netz könnte der Mensch direkt „online“ mit Gott sein. Der Teufel, einem Hacker gleich, schickt den Menschen jedoch attraktiv verpackte elektronische Post, deren Inhalt bei Aufruf aber nur die eigene „Festplatte“, also das „Ich“, mit Viren und Trojanern verseucht. Um mit Gott zu kommunizieren, bedarf es eines „Decoders“: Der heißt im christlichen Glauben Jesus und dient gleichzeitig als eine Art geistliche Firewall.

Das ist freilich die persönliche Wahrheit von Naturwissenschaftlern und ihres Glaubens, die der allgemeinen Wahrheit der Wissenschaft gegenübersteht.

Das Kennzeichen der persönlichen Wahrheit ist gerade, dass man sie immer bezweifeln kann. Man kann sie nur glauben. Von einem Cosmic Wide Web hatte Isaac Newton nicht einmal den Hauch einer Ahnung, aber für ihn stand fest. „Die wunderbare Harmonie des Universums kann nur nach einem Plan eines allmächtigen Schöpfers zustan­degekommen sein. Das ist und bleibt meine letzte Erkenntnis.“