Esslingen (red) - Das in Koopera­tion zwischen der Landesbühne Esslingen (WLB) und der Akademie für Darstellende Kunst in Ludwigsburg geplante zweite Gastspiel am Donnerstag, 21. Februar („Abalon, one nite in Bangkok“) muss leider ausfallen. Das dritte Gastspiel der Reihe „Zukunftslabor: new_faces“ findet am 21. März statt. In der Regie von Thomas Schadt spielen Schauspielstudenten des dritten Jahrgangs das Stück „Sey Sally“ von Christian Lollike.

