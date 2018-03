Stuttgart (dpa) - Die ukrainische Schriftstellerin Marjana Gaponenko erhält für ihren Roman „Wer ist Martha?“ den diesjährigen Adelbert-von-Chamisso-Preis. Verliehen werde die mit 15 000 Euro dotierte Auszeichnung der Robert-Bosch-Stiftung am 28. Februar in München, teilte die Stiftung gestern in Stuttgart mit. Die Förderpreise mit je 7000 Euro gehen an Matthias Nawrat für „Wir zwei allein“ und Anila Wilms für „Das albanische Öl oder Mord auf der Straße des Nordens“.

Marjana Gaponenko habe mit ihrem Buch „Wer ist Martha?“ (Suhrkamp) einen neuen, aufregenden Ton in die deutschsprachige Gegenwartsprosa gebracht, begründete die Jury