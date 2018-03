Mit schwarzer Kunstlederjacke, bedrucktem T-Shirt, Jogginghose und Turnschuhen bedient Abdelkarim das gängige Klischee vom jungen Migranten - zumindest auf den ersten Blick. Doch der Stand-up-Comedian, Sohn eines marokkanischen Gastarbeiters und in Bielefeld aufgewachsen, zeigte am Wochenende bei seinem Auftritt in der Dieselstraße, dass er eigentlich super integriert ist. Immerhin verfügt der 31-Jährige, der sich als „Deutscher mit Migrationsvordergrund“ fühlt, über einen „Gesellschaftsteilnahmeschein“, wie er sagt. Sein schwarzer Bart verwies jedoch satirisch auf das, was er als seine „salafistische