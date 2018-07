StuttgartEr kam mit „Romeo“ und er geht mit „Romeo“: Nicht im Opernhaus, sondern auf einem roten Teppich im Metropol-Kino begann die große Reid-Anderson-Abschiedswoche für den scheidenden Intendanten des Stuttgarter Balletts. Premiere hatte die erste der Verfilmungen von John Crankos großen Handlungsballetten. Gleich drei Aufführungen von „Romeo und Julia“ waren im vergangenen Frühjahr von der Firma Unitel im Opernhaus mitgeschnitten worden, nun kommt der entstandene Film in Top-HD-Qualität am 22. Juli bundesweit in ausgewählte Kinos. Danach wird er am 12. August auf arte im Fernsehen gezeigt, irgendwann soll es auch DVDs zu kaufen geben.

