StuttgartOtto Dix hat sie gemalt: eine selbstbewusste, fast trotzige Künstlerin mit dunklem Pagenkopf. In den 1930er-Jahren gehörte Marianne Vogelsang zu den Pionieren des deutschen Ausdruckstanzes, aber neben Namen wie Mary Wigman, Gret Palucca oder Kurt Jooss blieb sie die „große Unbekannte des modernen Tanzes“, wie es in einem Porträt über sie heißt. Ihre letzten Tänze schuf sie 1972 zu Präludien aus Bachs „Wohltemperierten Klavier“, jetzt erinnerte Friederike Rademann im Rahmen des Musikfests mit einem Abend der Reihe „Bach.Lab“ an sie.

Seit vielen Jahren leitet die Frau von Chefdirigent Hans-Christoph Rademann die Tanzabende der Bachakademie