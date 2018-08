LudwigsburgIch nenn’ euch Stuggi, ist das okay? Niemand ist beleidigt?“, fragt der Mann auf der Bühne der KSK Music Open. Die Menge im Hof des Ludwigsburger Residenzschlosses ist einverstanden. Man muss schon ein bisschen beliebt sein, um Ludwigsburger und Stuttgarter mal eben ungestraft über einen Kamm scheren zu dürfen. Und dass die aus der Landeshauptstadt Angereisten sich den schlimmen Diminutiv „Stuggi“ einfach so gefallen lassen – wer ist dieser Herr, der das am Samstag so ungeniert zum Vortrage brachte?

Max Herre ist’s. Der ist, das kann man sagen, in diesen Sphären durchaus beliebt. Nicht zuletzt, weil er vor 20 Jahren als Kopf der