FilderstadtAls Riese Lärmemaul stand der Kabarettist und Comedian Frank Sauer in Stetten auf den Fildern zum ersten Mal auf der Schülerbühne. Am Samstag, 7. Dezember, tritt er in der Kronenkomede in Bonlanden auf. Inzwischen ist Sauer ein gefragter Künstler, der an bekannten Häusern von Leipzig bis Köln gastiert. Im Interview spricht der 60-Jährige über den großen Reiz, den die Kleinkunst bis heute auf ihn ausübt.

Sie sind in Berlin geboren, haben aber einen Teil ihrer Jugend in Stetten auf den Fildern verbracht. Ihre Eltern leben in Nürtingen, Sie sind bei Freiburg heimisch geworden. Wie ist es denn, jetzt in die Kronenkomede