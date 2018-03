Anzeige

Berlin/Wien (dpa) - Der designierte Intendant der Berliner Staatsoper Unter den Linden, Jürgen Flimm (68), wird sein Amt Anfang September 2010 antreten. Der bisherige Intendant der Salzburger Festspiele habe gestern einen Auflösungsvertrag unterzeichnet, teilte die Berliner Senatskanzlei mit. Flimm hatte in Salzburg um die vorzeitige Auflösung seines Vertrags gebeten, der eigentlich bis 2011 gelaufen wäre. Nachfolger in Salzburg wird der Österreicher Alexander Pereira, der allerdings erst 2011 von Zürich nach Salzburg wechseln soll. In der Zwischenzeit fehlt dem Kulturfestival noch ein Intendant. Daher werde es am Montag eine Dringlichkeitssitzung zum Festspielsommer 2011 geben, berichtete die österreichische Nachrichtenagentur APA.