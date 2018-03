Anzeige

Kairo (dpa) - Im Alter von 81 Jahren ist die ägyptische Film-Diva Hind Rostom in Kairo gestorben. Die für ihre laszive Schönheit berühmte Schauspielerin erlag einem Herzinfarkt, berichteten ägyptische Me­dien. Rostom begann als jugendliche Blondine und verkörperte immer wieder verführerische Frauen, was ihr die Bezeichnung „Marilyn Monroe des Orients“ eintrug. 1979 zog sie sich aus dem Filmgeschäft zurück. In deutsche Kinos kam ihr Film „Tatort ... Hauptbahnhof Kairo“ (Bab al-Hadid) aus dem Jahr 1958, bei dem Youssef Chahine (1926-2008) Regie führte. Der Streifen blieb in Ägypten zwölf Jahre lang verboten, weil er ein Bild von dem Land zeigte, wie es die Zensur nicht verbreitet sehen wollte.