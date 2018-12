Anzeige

München (dpa) - Im Zusammenhang mit dem Fall Gurlitt ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen zwei Beamte des Zollfahndungsamtes München. Bereits Ende September wurden nach Angaben des Behördensprechers Räume des Zollfahndungsamtes in München sowie der Außenstelle in Lindau durchsucht. Zudem gab es Durchsuchungen in den Privatwohnungen der beiden Beschuldigten, denen vorgeworfen wird, aus einem Ermittlungsverfahren Informationen und Aktenbestandteile unbefugt an Medienvertreter weitergegeben zu haben, hieß es.