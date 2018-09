Stuttgart (ar) - Ivan Cavallari, ehemaliger Erster Solist des Stuttgarter Balletts und derzeit Ballettdirektor an der Opéra du Rhin in Straßburg, wird im Juli 2016 die Leitung der knapp 40-köpfigen Kompanie Les Grand Ballets Canadiens in Montréal übernehmen. Dies teilte die kanadische Kompanie mit.

