Anzeige

Berlin (dpa) -Wenige Tage vor der Verabschiedung eines Gesetzes zum Kulturschutz in Deutschland werden die Stimmen gegen das umstrittene Vorhaben lauter. Ehemalige Direktoren deutscher Museen appellierten an die Länderchefs, das geplante Gesetz zu stoppen. Das Vorhaben, mit dem „national wertvolles Kulturgut“ vom Export ausgeschlossen werden soll, werde einen großen Schaden anrichten, heißt es in einem Offenen Brief. Der Bundesrat will an diesem Freitag abschließend über das Gesetz abstimmen.

Das Aktionsbündnis Kulturgutschutz forderte unterdessen den möglichst raschen Aufbau eines Internetportals zum Kunsthandel. Die Datenbank müsse über die Vorschriften ausländischer Staaten zur Ausfuhr von Kulturgütern informieren, verlangte das Bündnis gestern. Vorher dürfe das vom Bundestag bereits beschlossene Gesetz nicht in Kraft treten. „Denn ohne Datenbank ist ein rechtssicherer Kulturimport nicht möglich“, erklärte das Bündnis zahlreicher Kunst- und Kulturverbände.

„Deutschland hat das Nachsehen“

Die früheren Museumsdirektoren wiesen darauf hin, dass seit Bekanntgabe der Projekts immer mehr Kunstwerke und historische Zeugnisse ins Ausland gebracht würden. „Deutschland hat bereits jetzt das Nachsehen und wird weiter Sammler, Händler und viele Kunstwerke verlieren“, warnen die Experten. Seit einem Jahr würden deutsche Gemälde, die über Jahre als Leihgabe in Museen zugänglich waren, auf internationalen Auktionen angeboten. Gestern hatte die Zeitung „Die Welt“ über den Offenen Brief berichtet.

Es sei ein Irrglaube, heißt es darin weiter, die Grenze für den Export von Kunstwerken nach dem Euro-Wert zu bemessen. Der Wert ändere sich je nach Konjunktur von Jahr zu Jahr und von Ort zu Ort. International bewährt habe sich dagegen ein staatliches Vorkaufsrecht für die betroffenen Werke.

Unterzeichner des Offenen Briefes sind die früheren Museumschefs Hans Ottomeyer (Deutsches Historisches Museum Berlin), Götz Adriani (Kunsthalle Tübingen), Klaus Gallwitz (Städel Museum Frankfurt), Herwig Guratzsch (Museum der bildenden Künste Leipzig), Christian von Holst (Staatsgalerie Stuttgart), Wil- helm Hornbostel (Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg), Wenzel Jacob (Bundeskunsthal- le Bonn), Jan Kelch (Gemäldegalerie Berlin), Ulrich Schumacher (Josef-Albers-Museum Bottrop), Heinz Spielmann (Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum) und Matthias Winner (Kupferstichkabinett Berlin).