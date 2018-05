Anzeige

Berlin (dpa) - Der Europäische Filmpreis 2014 wird in der lettischen Hauptstadt Riga verliehen. Die Auszeichnung wird jährlich wechselnd in Berlin und einer anderen europäischen Metropole vergeben. „Es ist die einzige Preisverleihung, die quer durch Europa reist - und es ist immer wieder großartig, den Preis an ganz unterschiedliche Ort zu bringen“, erklärte die Geschäftsführerin der Europäischen Filmakademie, Marion Döring. Riga ist im nächsten Jahr auch Kulturhauptstadt Europas. Zur Filmpreisgala versammeln sich am 13. Dezember 2014 die erfolgreichsten europäischen Filmkünstler in der Lettischen Nationaloper.