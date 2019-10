EsslingenVorab der Zahlensegen: Die Esslinger Landesbühne (WLB) hielt in der vergangenen Saison 2018/19 nicht nur künstlerisch, sondern auch bei der Publikumsgunst das hohe Niveau. Insgesamt 113 221 Zuschauer sahen die Vorstellungen in Esslingen und den Gastspielorten – die zweitbeste Bilanz seit 30 Jahren nach dem Rekord 2017/18 mit 122 343 Besuchern. In Esslingen ging die Besucherzahl 2018/19 mit 67 323 Zuschauern nur geringfügig zurück, zu den Gastspielen kamen mit 45 898 Besuchern etwas über 9000 weniger – erwartungsgemäß, denn der Kraftakt der Rekordsaison mit seiner hohen Zahl von auswärtigen Vorstellungen ist nicht beliebig wiederholbar, erklärte