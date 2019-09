Esslingen Eine Neon-Leuchtschrift verkündet „I am your mirror“ (Ich bin dein Spiegel). Spieglein, Spieglein an der Wand? Natürlich spiegelt sich da gar nichts. Höchstens im übertragenen Sinne der berühmte Gag des Surrealisten René Magritte, der eine Pfeife malt und dann darunter schreibt, dass sie keine sei. Ist sie auch nicht, sondern das Bild einer Pfeife. Da raucht höchstens der Kopf – vom Nachdenken, bis man draufkommt, was das soll. Alex Hanimanns leuchtend verschriftlichter, sich dem Betrachter andienender Spiegel zeitigt indes – Zufall der Hängung oder nicht – spiegelnde Reflexe seiner selbst in einer verglasten Fotoarbeit an der