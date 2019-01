NürtingenSchnelle Striche zeichnen eine Frauenfigur. Sie wankt, stürzt vielleicht. Eine flüchtige Szene, notiert von Ernst Barlach. „Existenz Mensch“ heißt eine Schau in den Räumen der Fritz-und-Hildegard-Ruoff-Stiftung in Nürtingen (Schellingstraße 12). Eine Kooperation mit dem Ernst-Barlach-Haus in Hamburg ermöglicht die Ausstellung, und der Barlach-Haus-Direktor Karsten Müller gab bei der Eröffnung Fingerzeige für die Bedeutung des Projektes: „Kunst, die mich angeht – so charakterisierte unser Museumsstifter Hermann Reemtsma 1948 die Werke Ernst Barlachs. Als der bekannte Hamburger Zigarettenfabrikant den Bildhauer im Sommer 1934 erstmals in Güstrow