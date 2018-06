EsslingenSmartphone, Tablet, Internet waren noch weit weg in jener grauen Vorzeit, die gerade mal rund 35 Jahre her ist. Dafür steht die Tür immer offen im Auerhaus. Besucher hinterlassen Notizzettel, die Höppner sorgfältig abheftet – als „Gedächtnis der Menschheit“. Christof Küster macht einen Regieansatz daraus in seiner Dramatisierung von Bov Bjergs Roman, die am heutigen Freitag an der Esslinger Landesbühne Premiere hat. Es geht um die Erinnerung an eine ferne Nahvergangenheit, als die letzten RAF-Plakate verblichen, als die Schule langweilig wie immer und die Zeit nach dem Abi verheißungsvoll wie noch heute war, als im Radio der Madness-Hit „Our