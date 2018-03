Esslingen (red) - Mit insgesamt 113 082 Besuchern in der Spielzeit 2015/16 (zum Vergleich 2014/15: 109 059) hat die Esslinger Landesbühne (WLB) in der Intendanz von Friedrich Schirmer die besten Zuschauerzahlen der vergangenen 25 Jahre erzielt. Am Sitzort Esslingen ist ein Plus von rund 5000 Besuchern auf 69 833 Zuschauer zu verzeichnen. Die beliebteste Produktion war Oliver Storz’ „Der Sheriff von Linsenbach“ (Regie: Christine Gnann) mit 5279 Zuschauern. Im Podium 1 war Wolfram Mehrings Hesse-Inszenierung „Narziß und Goldmund“ mit 1322 Besuchern in 17 Vorstellungen die erfolgreichste Produktion, was die Anzahl der Vorstellungen angeht.