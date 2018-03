Anzeige

New York (dpa) - Die erfolgreichsten Buchautoren verdienen laut Recherchen des New Yorker „Forbes“-Magazins besser als Hollywoodstars. Ganz vorn ist James Patterson. Der Kalifornier soll mit seinen Krimis um den Washingtoner Polizeipsychologen Alex Cross und die in San Francisco ermittelnde Polizistin Lindsay Boxer innerhalb von zwölf Monaten (bis April 2011) 84 Millionen Dollar (58 Millionen Euro) verdient haben. In den zwölf Monaten vorher kassierte er 70 Millionen.

„Forbes“ merkt an, dass der Buchmarkt zwar schrumpft und gerade die teuren Hardcover-Bücher kräftig ins Minus rutschen. Dafür boomen E-Books für elektronische Lesegeräte, und davon profitieren die Autoren mehr, als sie beim Hardcover einbüßen.

Die Zweitplatzierte, die Amerikanerin Danielle Steel („Abschied von St. Petersburg“), kommt auf 35 Millionen Dollar. Sieben Millionen Dollar dahinter liegt Horrorautor Stephen King. 22 Millionen Dollar verdiente die Krimischreiberin Janet Evanovich mit ihrer Kopfgeldjägerin Stephanie Plum, gefolgt von Stephenie Meyer mit 21 Millionen für ihre Vampirgeschichten („Twilight“ / „Bis(s) zum Morgengrauen“). Erster Europäer ist mit 14 Millionen Dollar auf Platz 11 Ken Follett. Deutsche Autoren sind auf der 15-köpfigen Liste nicht vertreten.