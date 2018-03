Die Neckarinsel wurde am Samstag zum siebten Himmel für zahlreiche Fans elektronischer Musik. Angesagte DJs lockten nach Angaben des Veranstalters über den Tag verteilt rund 3500 Besucher aus der ganzen Region zum Songkran-Festival ins Eisstadion. Dort konnten sie eingehüllt in Trockeneisnebel von 13 bis 22 Uhr abrocken. Und wer dann immer noch nicht genug hatte, konnte sich anschließend zur Aftershow-Party ins ehemalige Zollamt in Stuttgart begeben.

Allein schon der guten Laune wegen lohnte sich ein Abstecher auf die Neckarinsel. Bereits auf dem Weg dorthin zeigten sich die Festivalbesucher tanzend und in