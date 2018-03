Anzeige

Kassel - Der Star der documenta 12 könnte ein Tier werden. Einsam und unkommentiert steht die ausgestopfte Giraffe von Peter Friedls „The Zoo Story“ in der Halle. Schon vor der heutigen offiziellen Eröffnung gehörte das Tier zu den meistfotografierten Objekten.

Als documenta-Chef Roger Buergel die lange wie ein Staatsgeheimnis gehüteten Namen der 113 Künstler endlich preisgab, gab es fragende Gesichter bei den Journalisten. Viele Namen waren selbst Insidern nicht bekannt. Buergel hat konsequent abseits der ausgetretenen Kunstpfade Ausschau gehalten - vor allem in Südamerika, Asien und Afrika. „Als documenta-Leiter ist man ja immer mit dem Starsystem der westlichen Kunstwelt konfrontiert“, sagt Buergel. „Zeigt man dann Künstler, die innerhalb dieser furchtbar engen Kunstwelt nicht bekannt sind, erweckt das oft den Eindruck, als würde man irgendwelche obskuren Gestalten aus dem Zylinder zaubern.“ Aber tatsächlich seien viele von ihnen „Stars in ihrem Kontext“.

Traumboot aus Blechkanistern

Das gelte zum Beispiel für Romuald Hazoumé aus Benin. Afrikanische Masken scheint er mitgebracht zu haben. Schaut man genauer hin, entpuppen sie sich als alte Plastikkanister. „Viele Länder in Westafrika sind reich an Öl. Trotzdem haben wir eine Energiekrise. Wir fragen uns: Wie geht das?“, erklärt Hazoumé. Seine Hauptarbeit ist ein afrikanisches Boot - gebaut aus hunderten Blechkanistern. „Dream“ heißt es, doch es ist löchrig. Afrika begegnet dem Besucher immer wieder, Arabien auch. Bilder vom Nahostkonflikt sind allgegenwärtig. So fragt die Palästinenserin Ahlam Shibli mit ihren Fotos, „ob auch in einem Flüchtlingslager Heimat entstehen kann“. Abdoulaye Konaté kombiniert die Flagge ­Israels mit dem gemusterten Tuch der Fatah.

Zur documenta gehören auch gezielte Provokationen. Eine bietet der Chilene Juan Davila, der seit 30 Jahren in Australien lebt. Er zeigt zwar höchst konventionelle Landschaftsbilder, setzt in einem anderen Werk aber das Hakenkreuz in die Flagge der USA. Auch das christliche Kreuz wird verfremdet zum Hakenkreuz, davor liegt ein nackter Mann, aus dessen Hintern ein Auge glotzt. „Bring our boys home“ steht neben australischen Symbolen. Für besonderes Aufsehen sorgt die große Kunst - im räumlichen Sinne. So hat der Thailänder Sakarin Krue-On die Wiese vor Schloss Wilhelms-höhe auf 7000 Quadratmetern in ein Reisfeld verwandelt. Die Kroatin Sanja Ivekovic will den Friedrichsplatz mitten in Kassel in ein rotes Mohnfeld verwandeln.

„Weiwei-Chinesen“

Der Chinese Ai Weiwei hat 1001 seiner Landsleute nach Kassel eingeladen. Die ersten 200 „lebenden Kunstwerke“ erfreuen sich ­medialen Interesses und der Beliebtheit der Kasseler. Selbst Japaner oder Koreaner werden angesprochen, ob sie „Weiwei-Chinesen“ seien.

Zu ­Buergels Lieblingswerken gehören ein Dutzende Meter langer schmaler Teppich - gemacht aus den Fusseln aus dem Flusensieb einer Waschmaschine. Damit will die New Yorkerin Mary Kelly „eine Ballade über ein Kind aus dem Kosovo“ erzählen. Die Inderin Sheela Gowda legt Kordeln aus, die gleichsam Nabelschnur und Symbol für das indische Textilhandwerk in der Kolonialzeit sein sollen. Und bei den zahlreichen Videos - allerdings weniger als bei der „d11“ vor fünf Jahren - ist sogar ein Werk dabei, das vom Deutschen Fußballbund gefördert wurde: Harun Farocki zeigt das Endspiel der Weltmeisterschaft auf zwölf Bildschirmen - als Bild, als Statistik, als Videospiel.

Neu ist auch Altes: Buergel zeigt etwa Jahrhunderte alte Teppiche aus Mali. „Die gestreiften Stoffbahnen müssen uns Analphabeten als reine Ornamente erscheinen, obwohl sie wie ein Barcode mit Informationen durchtränkt sind“, erklärt er. „Migration der Form“ nennt er das: Das Bild, die Skulptur wird durch interkulturelle Begegnung verändert und verändert auch die Umwelt.

Buergel hat oft betont, er wolle moderne Kunst verständlicher machen. Zugleich preist er „die wunderbare Unentschiedenheit“: Es müsse sich der Sinn von Kunst nicht immer sofort erschließen. Das gilt für viele der 500 Exponate, für andere nicht. Peter Friedls ausgestopfte Giraffe etwa ist ein Opfer des Nahostkonflikts. Das Tier starb 2006 bei israelischen Angriffen im Zoo von Qalqiliyah im Westjordanland. Da muss man nicht mehr viel erklären.

Die documenta 12 dauert bis 23. September.

