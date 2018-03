Stuttgart - Das Judentum vereint unterschiedliche Kulturen in sich. Zwei große Gruppen, die über eine eigene Geschichte und Tradition verfügen, sind die Sepharden und die Ashkenazen. Die Sepharden lebten ursprünglich in Spanien, siedelten sich nach ihrer Vertreibung 1492 im gesamten Mittelmeerraum, in Nordafrika und im Osmanischen Reich an. Die Ashkenazen stammen aus Mitteleuropa, vor allem aus Deutschland, ließen sich später auch in Osteuropa nieder. „Im heutigen Israel gibt es noch immer eine klare Trennung zwischen ihnen, die einer gemeinsamen jüdischen Identität im Wege steht“, sagt der