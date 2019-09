NeuhausenEine Obstplantage gab es einst beim Studienheim der Jesuiten auf den Fildern. Von 1952 bis 1968 lehrten und studierten Professoren, Patres und Laienbrüder auf dem Areal, auf dem heute unter anderem die Gebäude des Technischen Hilfswerks (THW) und die Schiller-Schule sind. In der ehemaligen Kapelle der Jesuiten, die inzwischen entweiht wurde, hat der Kunstverein Neuhausen (KVN) seine Räume. Die Architekten und Künstler Oliver Storz und Hannes Schwertfeger vom Bureau Baubotanik in Stuttgart haben für das Ausstellungsprojekt „Visionäre Räume – Spaces Of Difference“ einen baubotanischen Lehrpfad realisiert. Die Vernissage ist am Samstag, 28.