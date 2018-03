Anzeige

Von Jochen Wittmann





London - 14. Februar 1989, ein kalter, sonniger Valentinstag: Die literarische Szene Londons versammelt sich zu einem Gedenkgottesdienst für den Autor Bruce Chatwin, der vier Wochen zuvor verstorben war. Geflüster auf den Kirchenbänken, eine Nachricht macht die Runde: Der iranische Revolutionsführer Ayatollah Khomeini hatte am Morgen eine Fatwa, ein Todesurteil, gegen den Schriftsteller Salman Rushdie ausgesprochen, weil der mit seinem Roman „Die Satanischen Verse“ den Propheten Mohammed beleidigt haben soll. Ein schlechter Witz: Das war die einhellige Meinung der Gottesdienstgäste. Einem schlechten Witz antwortet man am besten mit einem noch schlechteren, dachte sich Martin Amis. Der Schriftsteller rief seinem Kollegen Rushdie zu: „Nächste Woche versammeln wir uns hier für dich“.

Wie falsch er lag. Die Fatwa war tödlich ernst zu nehmen. Noch am selben Abend taucht Rushdie mit seiner Familie in den Untergrund ab. Die britische Regierung stellt ihm ein Team von Bodyguards zur Seite. In den ersten Monaten ziehen die Rushdies 56 Mal um, alle drei Tage an einen anderen Ort. Auf seinen Kopf wird ein Preis ausgesetzt, der kontinuierlich angehoben wird, zuletzt werden drei Millionen Dollar dem versprochen, der den Dichter in den Hades befördert. Zehn Jahre lang musste sich Rushdie verstecken, bis im Herbst 1998 die iranische Regierung versprach, die Fatwa nicht mehr von Staats wegen verfolgen zu wollen. Seitdem wagt sich der Autor wieder in die Öffentlichkeit. In Kraft aber bleibt die Fatwa immer noch, weil, wie iranische Hardliner nicht müde werden zu wiederholen, nur derjenige sie zurücknehmen kann, der sie aussprach. Zu dumm, dass Ayatollah Khomeini schon im Juni 1989 dahinschied.

Rushdie hat bis heute die Fatwa überlebt, aber andere mussten wegen ihr sterben. Der japanische Übersetzer Hitoshi Igarashi wurde erstochen. Ein Brandanschlag auf Aziz Nesin, dem der türkische Übersetzer selbst entkam, forderte 37 unbeteiligte Menschenleben. Doch schlimmer noch als der Blutzoll sind die kulturellen und politischen Auswirkungen, denn sie werden die Zukunft auf lange Zeit bestimmen. Die Rushdie-Affäre war die erste große cause celebre des extremistischen Islamismus und hat zu einer Radikalisierung und Solidarisierung von Moslemen weltweit geführt. Sie hat einen Kulturkampf entfacht, der nicht nur zu einer fundamentalistischen Orientierung in der islamischen Welt beitrug, sondern auch zu einem verstärkten gesellschaftlichen Einfluss der Religionen im Westen. Und obwohl die Fatwa den Autor Rushdie nicht einholen konnte, hat sie doch der Zensur und Selbstzensur im Westen Vorschub geleistet: Heute gibt es einen weitverbreiteten vorauseilenden Gehorsam, eine Bereitschaft zur Unterwerfung gegenüber religiösen Empfindlichkeiten.

Es war nicht viel, aber es war genug

Wie konnte ein Buch so etwas auslösen? „Die Satanischen Verse“ sind ein kompliziert gebauter Roman, in dem man die angeblich beleidigenden Passagen suchen muss: Der Prophet bekommt den Schimpfnamen „Mahound“, und seine zwölf Ehefrauen werden entehrt, weil auch die Huren eines Bordells ihre Namen tragen. Das ist nicht viel, aber es war genug für den Ayatollah. Khomeini hatte weniger theologische als politische Gründe, zumal er erst spät aufs Trittbrett sprang. Im September 1988 erschien das Buch, im Dezember brannten die ersten Ausgaben auf britischen Straßen. Die zündelnden Mosleme in Bradford, von denen die wenigsten den Roman gelesen hatten, sorgten für das ikonische Bild der Bücherverbrennung.

Der Protest wurde in Großbritannien von saudiarabischen Institutionen des sunnitischen Wahhabismus vorangetrieben. Daher wollte Khomeini mit seiner Fatwa die Initiative an sich reißen: Die islamische Revolution sollte unter schiitischem und iranischem Banner vorangetrieben werden.

Und welchen Erfolg er hatte. In Großbritannien und anderen westlichen Ländern nahm die moslemische Jugend Zuflucht zur Tiefgläubigkeit. Die Rushdie-Affäre, meint der indischstämmige Brite Kenan Malik, war „der Moment, in dem sich ein neuer Islam dramatisch als eine neue politische Kraft erklärte“. Als wahrer Moslem galt, wer Rushdie den Tod wünschte.

Der Soziologe Tariq Modood sieht heute für die moderne Gesellschaft keine Alternative zum „Respekt“. Das bedeute eine Einschränkung der Redefreiheit: „Wenn die Menschen den gleichen politischen Raum ohne Konflikt einnehmen wollen, dann müssen sie jeweils begrenzen, inwieweit sie die gegenseitigen fundamentalen Glaubenssätze der Kritik aussetzen.“ So sähe dann der Kuhhandel aus: Die Kritik an Ewigem, Göttlichem, Heiligem wird eingeschränkt um des sozialen Friedens willen. Vielleicht ist das wirklich eine Konsequenz für multikulturelle Gesellschaften.