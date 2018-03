Stuttgart - Pop-Konzerte laufen in der Regel nach einem bestimmten Ritus ab. Zumeist spielt der Künstler ein Best-of-Programm und streut dazwischen, wenn möglich dramaturgisch geschickt, ausgewählte Stücke seines aktuellen Albums. Nicht so Zucchero. Er erlaubt sich bei seinem Konzert in der ausverkauften Stuttgarter Porsche-Arena die Einmaligkeit, sein neues Album „Chocabeck“ in der ersten Hälfte komplett zu spielen, vom ersten bis zum letzten Stück und auch noch in der exakten Reihenfolge wie auf CD.

„Chocabeck“ ist Zuccheros persönlichstes Album. Es ist ein musikalischer Koffer voller