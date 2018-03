Stuttgart - Es ging mal wieder und leider nicht zum letzten Mal in der deutschen Unheilsgeschichte gegen die Juden. Vor allem der vom Juden- zum Christentum übergetretene Johannes Pfefferkorn wetterte anno 1507 mit dem trostlosen Eifer des Konvertiten gegen Talmud und Kabbala, forderte die Vernichtung der jüdischen Weisheitsbücher und erwirkte dafür vom Kaiser einen Erlass. Nur einer hielt wortmächtig und scharfsinnig dagegen: der in Pforzheim geborene, in Stuttgart wirkende Johannes Reuchlin, Deutschlands erster Humanist und Kenner der hebräischen Schriften.