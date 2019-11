EsslingenMit den 1636 entstandenen „Musikalischen Exequien“ schuf Heinrich Schütz eine der kunstvollsten und zugleich innigsten Trauerkompositionen der Musikgeschichte. In diesem dreiteiligen, zum Begräbnis seines Landesherrn Heinrich Posthumus Reuß geschriebenen Werk verarbeitete er biblische Trauersprüche, die schon zu Lebzeiten auf den Sarg des Verstorbenen aufgebracht worden waren. Eine mustergültige Aufführung dieses Gipfelwerks deutscher Musik bescherte der Konzertchor der Stuttgarter Hymnus-Chorknaben in der jüngsten Stunde der Kirchenmusik in St. Dionys.

Bereits im Jahr 2012 hatte der weit über die Region hinaus bekannte Knabenchor Schütz‘